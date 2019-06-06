KOCAELİ Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
RAMAZAN Bayramı'nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul
'a dönen tatilciler, TEM Otoyolu
ile D-100 Karayolu
'nun Kocaeli
kesiminde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı
'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM Otoyolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, otoyolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
İstanbul
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