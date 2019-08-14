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KOCAELİ Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladıKurban Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu.

14.08.2019 18:05
KOCAELİ Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolunda 10 kilometreyi bulunan araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı tatiline çıkarak dönüşe geçenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa yol açtı. Tatilcilerin geri dönüşleri sebebiyle TEM Otoyolu İzmit geçişindeki Bekirdere Rampası bölgesinde yoğunluk oluştu. Gültepe ve Korutepe Tünellerinde yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle sıkışan trafikte araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. Araçlar bu kesimde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolunun diğer kesimlerinde ise yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı.
KOCAELİ Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

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Kaynak: DHA

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