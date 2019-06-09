KOCAELİ Tatilin son gününde plajlar doldu

Tatilin son gününde plajlar doldu
KOCAELİ'nin Kandıra
ilçesinde plajlar tatilcilerle doldu. Karadenizin serin sularına kendilerini bırakanlar, kumların üzerinde güneşlendi. Ramazan Bayramı
tatilinin son gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kandıra'nın plajlarına akın etti. Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahiller dolup taştı. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle birlikte plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Karadenizin serin sularında yüzenler, kumların üzerinde güneşlenmenin keyfini çıkardı. İzmit
'ten ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen Hüseyin Tellioğlu, "Tatil iyi geçiyor. Deniz biraz daha sıcak olsa daha da güzel geçecek. Ama yapacak bir şey yok. Kocaeli
, Kerpe'ye yakın. Ben İzmit merkezden geldim çocuklarımla beraber. Bayram tatili de güzeldi. 3 gün evdeydik. Büyüklerimizi ziyaret ettik, geçmişlerimizi ziyaret ettik. Çocuklarımızla bol bol vakit geçirdik. Son gün de buradayız." dedi.
Tatilin son gününü değerlendirmek istediklerini belirten Müzeyyen Soydaş, "Ailecek geldik. Bayram tatili için gelen misafirlerimiz vardı. Onları yolcu ettik. 1 günlük tatilde kendimizi denize atalım dedik. Gölcük
'ten geliyoruz. Gayet keyifli ama deniz daha tam olarak ısınmamış. Yine de eğlendik, güzel bir gün geçirdik. Eşim ve kızımla birlikte güzel bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı
, Kandıra
, Kocaeli
, Güncel