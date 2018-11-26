Kocaeli Tefeciden Aldığı 6 Bin TL'yi Ödeyemediği İçin Öldürülmüş

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:57



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:57

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci 41 yaşındaki Murat Kepenek'in bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Murat Kepenek'in tefeciden aldığı 6 bin TL'yi ödeyememesi nedeniyle öldürüldüğü tespit edildi.Olay, geçen Perşembe günü gece saatlerinde Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta boş bir arsada meydana geldi. İstanbul Pendik'te inşaat dekorasyon firması adı altında tefecilik yaptığı iddia edilen 33 yaşındaki H.Ö.'den 6 bin TL borç alan Murat Kepenek, borcunu ödeyemedi. Olay günü Murat Kepenek, Gebze Yeni Mahalle Mutlukent mevkiinde H.Ö. ve yanındaki 4 kişiyle borcu hakkında görüşmek için buluştu. Murat Kepenek, H.Ö. ve adamlarının bulunduğu otomobile bindi. Murat Kepenek araç içerisindeki kişilerin kendisini darp etmesi üzerine, Çayırova Akse Mahallesi'nde seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Murat Kepenek'i kovalayan kişiler, boş arsada yakalayarak 13 bıçak darbesi ile öldürdü.Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları incelenerek aracın plakasını ve kişilerin kimliklerini belirledi. Polis, İstanbul Pendik ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarla H.Ö. ile yanındaki Ö.Ö.(25), Y.E.(35), H.S.(25) ve E.Ş.'yi(30) gözaltına aldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 zanlının kasten yaralama, gasp, tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. 5 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.