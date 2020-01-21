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Kocaeli TEM'de battaniyeye sarılı halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolunda temizlik işçileri tarafından yol kenarına atılmış battaniyeye sarılı bir ceset bulundu.

21.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:05Kocaeli TEM'de battaniyeye sarılı halde bulundu
'nin ilçesi TEM Otoyolunda temizlik işçileri tarafından yol kenarına atılmış battaniyeye sarılı bir ceset bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler incelemelerini sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde Ankara istikametinde temizlik çalışması yapan kara yolları ekipleri, yol kenarında battaniye olduğunu görünce incelemek için yanına gittiler. Battaniyeyi açan ekipler, içinde ceset olduğunu görünce durumu polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemeyen ceset başında inceleme başlattı. Güvenlik şeridine alınan alana gelen Cumhuriyet Savcısı, polis ekipleri ile birlikte incelemelerini sürdürüyor.
(Murat Kanber - Cihan Atik/İHA)

TEM Otoyolu, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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