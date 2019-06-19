KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2

KOCAELİ'nin Dilovası
ilçesi TEM Otoyolu
Dilovası mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.TEM Otoyolu İstanbul
istikameti trafiğe tamamen kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat
Erten kontrolündeki 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği esnada aynı istikamette seyreden Mustafa Ayyıldız
idaresindeki 03 SG 289 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette gelen Osman Coşar 34 RZ 3150 plakalı otomobil minibüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan henüz ismi öğrenilemeyen 1 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım 45 dakika trafiğe kapanırken kilometrelikce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.