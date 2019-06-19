19.06.2019 15:13
Haberler» Güncel» Haber

KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe tamamen kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat Erten kontrolündeki 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği esnada aynı istikamette seyreden Mustafa Ayyıldız idaresindeki 03 SG 289 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette gelen Osman Coşar 34 RZ 3150 plakalı otomobil minibüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan henüz ismi öğrenilemeyen 1 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım 45 dakika trafiğe kapanırken kilometrelikce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.KOCAELİ TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI-2
Kaynak: DHA
Dilovası, TEM Otoyolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:46 Bursa sahilleri temiz çıktı
16:46 DHA YURT BÜLTENİ-14
16:46 Tire'de hırsızlık operasyonu
16:46 Diyarbakır Müftüsü Karabayır'dan Bağlar Belediyesine ziyaret
16:45 KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO'da Mezuniyet Coşkusu
16:45 Akrabalar arasında arsa kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı
16:45 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt