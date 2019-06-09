Kocaeli TEM'deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı
tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM
otoyolu Kocaeli
kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul
yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM otoyolunun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda Kocaeli TEM Uzunçiftlik
, Bekirdere, Hatipköy, Hereke
ve Dilovası
bölgelerinde zaman zaman oluşturdukları yoğunluk sabah saatlerinde azaldı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde yeniden artması bekleniyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
İstanbul
, Ramazan Bayramı
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, Kocaeli
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