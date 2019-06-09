Kocaeli TEM
'deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı
KOCAELİ - Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı
tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM Otoyolu
Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul
yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda Kocaeli TEM Uzunçiftlik
, Bekirdere, Hatipköy, Hereke
ve Dilovası
bölgelerinde zaman zaman oluşturdukları yoğunluk sabah saatlerinde azaldı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde yeniden artması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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