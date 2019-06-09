KOCAELİ TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

TEM Otoyolu
'nda dönüş yoğunluğu sürüyor
RAMAZAN Bayramı tatilininin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli
geçişi İstanbul
yönünde yoğunluk devam ediyor.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, Ramazan Bayramı
tatilini İstanbul dışında geçirenlerin geri dönüş yoğunluğu sürüyor. Zaman zaman yoğunlukların yaşandığı yolda trafik genel olarak akıcı şekilde ilerliyor. Yolun 2 şeride düştüğü Alikahya
mevkii ile İzmit
Batı Gişeleri arasında yoğunluk artarken, bu bölgede zaman zaman ulaşım durma noktasına geldi. İzmit Batı Gişeleri sonrasında ise araçlar İstanbul'a kadar herhangi bir yoğunlukla karşılaşmadan ilerledi.
Kaynak: DHA
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