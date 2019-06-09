09.06.2019 19:57
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KOCAELİ TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyorRAMAZAN Bayramı tatilininin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor
RAMAZAN Bayramı tatilininin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk devam ediyor.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin geri dönüş yoğunluğu sürüyor. Zaman zaman yoğunlukların yaşandığı yolda trafik genel olarak akıcı şekilde ilerliyor. Yolun 2 şeride düştüğü Alikahya mevkii ile İzmit Batı Gişeleri arasında yoğunluk artarken, bu bölgede zaman zaman ulaşım durma noktasına geldi. İzmit Batı Gişeleri sonrasında ise araçlar İstanbul'a kadar herhangi bir yoğunlukla karşılaşmadan ilerledi. KOCAELİ TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor
Kaynak: DHA
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