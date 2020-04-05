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KOCAELİ TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş

TEM yolu Kocaeli geçişi bomboşKOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kente giriş ve çıkışların kapanması sonucu TEM yolu, boş kaldı.

05.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:32
TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş
KOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kente giriş ve çıkışların kapanması sonucu TEM yolu, boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş- çıkışların yasaklanması kararının ardından TEM yolu Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı. Yasak kapsamında, Kocaeli geçişi üzerinde bulunan Uzunçiftlik, Kuruçeşme, Hereke Doğu ve Hereke Batı gişeleri, tamamen kapatılırken, diğer gişeler ise açık tutuldu. Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan ve her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM yolu Kocaeli geçişinden, TIR ve tanker gibi ticari taşımacılık yapılan az sayıda araçla geçildiği görüldü. KOCAELİ TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, TEM Otoyolu, Zonguldak, Kocaeli, Güncel

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KOCAELİ TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş
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