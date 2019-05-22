Kocaeli Temel Kazısında Roma Dönemine Ait Yapı Çıkınca İnşaat Durduruldu

İzmit
'te bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma
dönemine ait mermer kaplı yapı bulununca Kocaeli
Müze Müdürlüğü inşaat çalışmasını durdurdu. Akçakoca
Mahallesi Çukurçeşme Sokakta arsa sahipleri, müteahhit firma ile kat karşılığı anlaşma yaptı. Müteahhit firma tarafından arsaya apartman yapılması için temel çalışması başlatıldı. Bu arada Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından inşaat kazısının müze denetiminde yapılması kararı alındı. Yapılan temel çalışmalar sırasında tarihi kalıntılara rastlanınca inşaat çalışması durduruldu. Müze Müdürlüğü alanda incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre kalıntıların Roma dönemine ait mermer kaplı yapı olduğu belirtildi.
Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün kalıntıların rölövesini alıp değerlendirmek üzere Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndereceği öğrenildi.
Roma
, Kocaeli
, Güncel
Kaynak: DHA