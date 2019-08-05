Kocaeli Terminali'nden 6 ayda 376 bin 288 kişi 2 milyon kişi geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalini 6 ayda 1 milyon 734 bin 854 kişi ziyaret etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin Mayıs 2017'den itibaren işletmesini yürüttüğü Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali bu güne kadar toplamda 6 milyon kişiyi ağırladı. 2019 yılının ilk yarısında da 1 milyon 734 bin 854 ziyaretçiyi misafir eden UlaşımPark, 376 bin 288 kişinin de güvenli şekilde seyahat etmesini sağladı. Türkiye'nin dört bir yanına giden otobüsleri kullanmak için terminale gelen vatandaşlar, otobüslere binene kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenli, temiz ve ferah bir ortamda ağırlanıyor.



2019 yılının ilk yarısında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinden 376 bin 288 yolcu seyahat etti. Yoğun bir şekilde tercih edilen otobüs terminali yapılan son yeniliklerle birlikte adeta ulaşım merkezi haline geldi. Bir başka istatistik ise otobüs terminaline 2019 yılının ilk altı ayında giren otobüs sayısı oldu. 6 ayda 167 bin 630 otobüs, İzmit'te bulunan otogara giriş çıkış sağladı.



2017'de Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınan terminal, baştan sona yenilendi. Terminal'de otoparktan, taksi durağına, mescitten zemin taşlarına, banklardan tuvaletlere, banka ATM'lerinden ağaçlandırma- peyzaj çalışmalarına kadar hiçbir detayı atlamadan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, X-ray cihazlarını da tüm girişlere konumlandırarak güvenliğin en üst seviyeye çıkartılmasını sağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA