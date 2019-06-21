21.06.2019 12:42
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KOCAELİ TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS-ARŞİV

FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (2)TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİSKocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan...

FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (2)
TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS
Kocaeli 'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Pişmanlığın gözlenmemesi ve hafifletici nedenler oluşmadığı gerekçesiyle Kızılelma'nın cezasında indirim yapılmadı. Tezcan Kızılelma'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verildi.KOCAELİ TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS-ARŞİV
Kaynak: DHA
Cengiz Topel , Kocaeli , Güncel

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