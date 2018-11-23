Kocaeli Ticaret Odası'na Seri Ziyaretler

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VE PROJE İŞBİRLİKLERİ

120 yılı aşkın köklü tarihiyle kentimizin marka kurumlarının başında gelen Kocaeli Ticaret Odası, projelerini örnek almak isteyen oda-borsa camiası başta olmak üzere çok sayıda dernek ve kurum temsilcilerini kabul ediyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Adnan Turan, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya ve Yusuf Ziya Uludüz tarafından ağırlanan konuklarla, kentimizin gerek ekonomik gerek sosyal hayatına dair konuları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilerek projeler üretiliyor.

YOĞUN ZİYARETÇİ

Bu kapsamda; İzmit Belediye Başkanı- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Nevzat Doğan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP İzmit Belediye Başkan Adayı Vedat Kuru, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanı Ömer Faruk Yıldırım- Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel- Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye- Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç- Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Yılmaz Deniz- Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Büyük Aile Federasyonu (KOBAF) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Sudan- Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nilgün Yılmaz- Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) Başkanı Pelin Çalışkanoğlu- Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan- Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Halk Bankası İzmit ticari Şube Müdürü Savaş Karataş, Elginkan Vakfı Müdürü Murat Özen Özden, Bekirpaşa Başaranspor Kulübü, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, konuk oldu.

'KURUMSAL DAYANIŞMA ÖRNEĞİ OLAN ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Konuklarına ziyaretleri dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Nisan ayındaki seçim döneminin başlangıcı itibariyle İzmit Belediyesi ile kurumsal dayanışma örneği olan çalışmalar yaptık. Üyelerimize ait sıkıntıların aktarımında hiçbir cevap alamama, çözüm üretememe gibi durum olmadı. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum. İzmit'in ihtiyaç duyduğu bir yönetici olarak görüyoruz ve inşallah devamında nasıl arzu ediyorsanız o şekilde sonuçlanmasını diliyoruz" dedi.

'KOTO'NUN FARKLI BİR GAYRETİ VAR'

İzmit Belediye Başkanı- Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nevzat Doğan da ziyarette yaptığı konuşmasında, "Kocaeli, sanayisinde ve ticaretinde ön plana çıkan bir şehir. Ticaret Odası'nın buradaki konum olarak, temsil gücü olarak çok değerli, çok önemli bir yeri ve katkısı var. Belediyecilik çalışmaları içinde bu böyle. Bizler zaten 10 yıldır iç içe çalıştık. Esnafımızın, tüccarımızın daha çok kazanması, sorunlarının çözülmesi, daha huzurlu ve mutlu olması için KOTO'nun farklı bir gayreti var. Biz de elimizden geldiği kadar buna katkı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.