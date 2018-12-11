Kocaeli 'Tık' Yalanıyla Genç Kızları Kandırdılar

11 Aralık 2018 Salı 11:51



11 Aralık 2018 Salı 11:51

İzmit'te genç kızlara sosyal medyada yüksek beğeni alacak fotoğraflarını çekme bahanesiyle ulaşarak uygunsuz fotoğraflarını çeken, fotoğrafları yaymakla tehdit ederek fuhuş batağına sürükleyen 3 kişi yakalandı. İzmit'te sosyal medya üzerinden yaşları 16 ile 23 arasında değişen 14 genç kıza, sosyal medyada yüksek beğeni alacak fotoğraflarını çekme vaadinde bulunan S.Ü.(34), genç kızlar ile buluştuktan sonra uygunsuz fotoğraflarını çekti. Daha sonra kızları bu fotoğrafları yaymakla tehdit eden S.Ü., genç kızları fuhuşa sürükledi. S.Ü.'nün yanındaki kişilerle birlikte korsan taksiler aracılığıyla genç kızları Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul'daki çeşitli otellere fuhuş yapmak aracılığıyla gönderdiği belirlendi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda ortaya çıkan olayda, İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda S.Ü., F.K.(49) ve M.Ö.(60) yakalandı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında işlem yapılan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.