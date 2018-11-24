Kocaeli Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Profesör Hafif Yaralandı

Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü profesör hafif yaralandı
İZMİT(Kocaeli
),(DHA
) - İZMİT'te, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, hafif yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, İzmit Kandıra
Sapağı mevkii D-100 Karayolu yan yol bağlantı noktasında meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Faruk Erden yönetimindeki 41 FS 797 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Orhan Koç
idaresindeki 41 HB 085 plakalı TIR çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, sol kolundan hafif şekilde yaralanan Prof. Dr. Erden'e ayakta tedavi uyguladı. Kaza sırasında araçta bulunan Prof. Dr. Erden'in kızı Selen ise kazayı yara almadan atlattı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA,Kocaeli
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:36