Kocaeli Tır Özel Halk Otobüsüne Çarptı 9 Yaralı

Tır özel halk otobüsüne çarptı 9 yaralı
GEBZE(Kocaeli
), (DHA
) - KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, TIR'ın özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.45 sıralarında, D-100 Karayolu Muallimköy mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı TIR, İzmit-Gebze seferini yapan Mustafa Yüksel
idaresindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada, özel halk otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 1'i ağır 9 kişi Gebze ve Darıca
'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gebze,Kocaeli
15 Kasım 2018 Perşembe 10:46