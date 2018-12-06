Kocaeli Tır Şasesi Üreten Atölyenin Ofisi Küle Döndü

Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde, TIR dorsesi şasesi üretimi yapan bir atölyenin ofis olarak kullanılan iki konteynerinde yangın çıktı. İtfaiye
yangına müdahale ederken, ofis hasar gördü.
Akşam saatlerinde Başiskele Ovacık Mahallesi
'nde bulunan TIR dorsesi şasesi üreten bir atölyenin bahçesinde ofis olarak kullanılan konteynerlerde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Alevler ofisi sararken, işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ofis olarak kullanılan 2 konteynerde hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.
Başiskele,Kocaeli
06 Aralık 2018 Perşembe 21:49