Kocaeli 'Tırtıkçılar' Operasyonunda 5 Gözaltı

Kaynak: DHA

'Tırtıkçılar' operasyonunda 5 gözaltıKocaeli'nin Körfez ilçesinde,yakıt tankerlerinden akaryakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan verenlere yönelik 'Tırtıkçılar' isimli operasyonun ikinci dalgasında mazot kaçakçılığını organize eden 5 kişi yakalandı.Akaryakıt tesislerinden müşterilere götürülmek üzere tankerlerle aldıkları akaryakıtların bir bölümünü çalarak piyasaya daha düşük fiyata satan çeteye 6 Şubat tarihinde operasyon düzenlendi. Aralarında TIR şoförleri ve TIR parkı çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 'Tırtıkçılar' operasyonunda yakalanan 10 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından dosyayı kapatmayan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün düzenlenen operasyon ile akaryakıt hırsızlığını organize ettikleri belirlenen 5 kişiyi daha yakaladı.Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ve Kartepe'de bulunan çitle çevrili arazilerde tankerlerden akaryakıt aktarımı yaptıkları tespit edilen S.Ö.(58), E.Y.(44), F.Y.(61), Y.Ç.(26) ve H.Y.(45) yakalandı. Yapılan operasyonda, akaryakıt tankerlerinin mührünü sökerek yakıtı aktardıkları düzenek, 6 bin litre satışa hazır mazot, 250 litre 10 numara yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ve akaryakıt hırsızlığında kullanılan 1 tanker ele geçirildi. Daha önce benzer suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.