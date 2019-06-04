04.06.2019 16:46
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Kocaeli trafiğine havadan denetim

Kocaeli trafiğine havadan denetim

Kocaeli'de polis helikopteri ve drone ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Kocaeli'de polis helikopteri ve drone ile havadan trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri ile 17-27 Mayıs tarihlerinde "Özel Denetim 15" trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında, il genelinde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücüye bin 595 lira trafik cezası kesildi.
Ayrıca Kocaeli İnsansız Hava Araçları Bu¨ro Amirliği ekiplerince drone ile 13-27 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde, trafik kural ihlali yapan 51 sürücüye 12 bin 220 lira para cezası uygulandı.
Havadan trafik denetimlerinin, Ramazan Bayramı su¨resince devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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