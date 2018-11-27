Kocaeli Tramvay Hatta Giren Özel Halk Otobüsüne Çarptı, Kaza Anı Kameraya Yansıdı

27 Kasım 2018 Salı 12:29



27 Kasım 2018 Salı 12:29

Tramvay hatta giren özel halk otobüsüne çarptı, kaza anı kameraya yansıdıİZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, tramvay hattına giren özel halk otobüsüne tramvay çarptı. Kazada her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza dün öğle saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü Santral mevkiine doğru ilerlerken, tramvay hattına girince tramvay çarptı. Tramvayın yandan çarptığı halk otobüsünde hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Belediye ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, halk otobüsü yoldan çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutulmasının ardından tramvay yoluna devam etti.Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün kontrolsüzce hatta girmesi ile tramvayın çarpması görüntülendi.