Kocaeli Ukrayna'da Ölen Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ukrayna
'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı
Nişanlısını ziyaret etmek için gittiği Ukrayna'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren avukat Haydar Sevgican (44) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli
Barosu'na bağlı avukat Haydar Sevgican, Ukrayna'da bulunan nişanlısı Elena Makhmutova'yı ziyarete gitti. Haydar Sevgican, pazartesi günü sabahı nişanlısının evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Haydar Sevgican'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından Türkiye
'ye getirildi. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takıldığı öğrenilen Haydar Sevgican'ın cenazesi İzmit
Yahya Kaptan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
İzmit, Kalp Krizi, Ukrayna, Güncel
Kaynak: DHA