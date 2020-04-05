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Kocaeli Üniversitesi'nde "immün plazma" elde edilmesi için çalışma yapılacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından, korona virüs tedavisinde kullanılacak olan "immün plazma" elde edilmesi için çalışma yapacaklarını açıkladı.

05.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:20
Kocaeli Üniversitesi'nde
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından, korona virüs tedavisinde kullanılacak olan "immün plazma" elde edilmesi için çalışma yapacaklarını açıkladı.
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından "immün plazma" elde edilmesine yönelik yapacaklarını duyurdu. Türk Kızılayı'nın yürütücülüğünde korona virüsün tedavisinde kullanılacak olan "immün plazma", Sağlı Bakanlığı'nın yarın verilmesi beklenen onayının ardından devreye alınacak. Durumu kötüye giden ve risk taşıyan hastaların tedavi edilmesinde kullanılması hedeflenen "immün plazma" için harekete geçtiklerini duyuran Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından korona virüsü yenen hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanacaklarını açıkladı.
"Antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının onayı sonrası laboratuvarlarımızda Covit-19 geçirip iyileşmiş hastaların serumlarından elde edilecek antikorları tespit edip ayırarak hastaların tedavisinde kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekibimize içtenlikle teşekkür ederim" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Üniversitesi, Türk Kızılayı, Güncel
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