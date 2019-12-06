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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

06.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:41
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Aksoy, , yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Vali Aksoy, haber kategorisinde Ozan Efeoğlu tarafından çekilen "Selin ardından", yaşam kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:
"Anadolu Ajansı kurulduğu günden itibaren, hem dünyanın hem Türkiye'nin gündeminde yer alan konuları haberleştiren en önemli ajanslarımızın başında geliyor. Bu yönüyle sadece yurt içinde değil, yurt dışında da bir çok haber peşinde koşan diğer ajansların gündeme taşımadığı, taşımak istemediği konuları haberleştiren bir ajansımız. Ben bu yönüyle AA'da çalışan, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum."
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy AA'nın

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Kaynak: AA


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