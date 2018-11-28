28 Kasım 2018, 13:06
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Kocaeli Valisi'nden Viyadük Açıklaması: Bir İşçinin Bilinci Açık, Umarım Kurtarırız

Son dakika... Kocaaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Kocaeli'de Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucunda enkaz altında kalan işçilerle ilgili, "1 işçinin bilinci açık, umarım kurtarırız." dedi.

Kocaeli Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarılmaya çalışılan işçilerle ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bir kişinin bilinci açıki umarım kurtarırız." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Kocaeli'de Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan 7 nolu viyadük inşaatında çökme meydana geldi.

Çökme, viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada gerçekleşti.

HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. Enkaz altığnda kalan 5 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Kazayla ilgili iki müfettiş görevlendirildi ve inceleme başlatıldı.

KOCAELİ VALİSİ: BİR KİŞİYLE İRTİBAT KURULDUĞU BİLGİSİ VAR

NKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şunları söyledi: "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda somut tespit yok. 4 civarında olduğu belirtiliyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde bilgiler var. Kurtarma çalışmalarında ulaşmada herhangi bir engelimiz söz konusu değil. Kazanın nedeni teknik incelemeden sonra ortaya çıkacaktır."

BELEDİYE BAŞKANI KÖŞKER: UMUDUMUZU KORUYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı açıklamada, "Blok engelli bir zemine düştüğü için bir hayat boşluğu dediğimiz bir alan var, umudumuzu koruyoruz. Hava şartları malum, rüzgar yağış var. İş güvenliği anlamında titiz çalışan bir şirket. İşin başındaki arkadaşlar deneyimli. İnşallah işçilerimizi kurtarırız" dedi.

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Gebze,İşçi,Kocaeli
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:06



YORUMLAR (15)
ASLANBEY: Ülkemiz deki asgari ücrete bakilirsa bakan basbakan millet vekili maislari cok astironomik.! Birde hadeplilere ödenen maaslar benden yana Haram olsun...!
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ÖNCE VATAN: ALLAH RAHMET EYLESİN. iŞÇİLER İNSANLIK DIŞI ŞARTLARDA AÇ VE UYKUSUZ ÇALIŞTIRILIYORLAR, SEÇİMDEN ÖNCE AÇILIŞI YETİŞSİN DİYE . . . . MAALESEF SESLERİ ÇIKINCADA HAİN OLUP TUTUKLANIYORLAR. YANDAŞ MÜTAHİTLER DEVLET GİBİ KORUNDUKÇA BU TARZ KAZALAR MAALESEF SÜRÜP GİDECEKTİR. HALK HALİNDEN MEMNUN OLDUKÇA DA BÖYLE GİDER. . .
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DENİZ ÖZCE: Asgar ücret ne kadar olsun diye soranlara işveren işçisine fazlasını versin derler..oysa bilmezler ki bu ülkede asgar ücretle en vasıfsız işçi de üniversite mezunu işçide çalışır durur..Allah işçilerimizin yardımcısı olsun...Devletimiz , ister eğitimli ister eğitimsiz olsun tüm işçilerimizin hakkını savunmak istiyorsa günümüz şartlarında en az 2500 TL yapmalı.....evden çıkması ile her insanın kaza geçirmesi olası olan bir ülkede yaşıyoruz...Devletimiz var olsun... insanlarımız üzülmesin....
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KENAN: Tabi şirket yandaş olunca hemen önce şirket aklanmasi gerekir şirketin sucu sucu yok neymiş şirket son derece iş güvenliği varmiş vede bilincli calişiyormuşlar hem bizim memlekette bir seferde birşey olmuyor yandaşsa
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KENAN: Tabi şirket yandaş olunca hemen önce şirket aklanmasi gerekir şirketin sucu sucu yok neymiş şirket son derece iş güvenliği varmiş vede bilincli calişiyormuşlar hem bizim memlekette bir seferde birşey olmuyor yandaşsa
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