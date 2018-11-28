Kocaeli Valisi'nden Viyadük Açıklaması: Bir İşçinin Bilinci Açık, Umarım Kurtarırız

Kocaeli Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarılmaya çalışılan işçilerle ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bir kişinin bilinci açıki umarım kurtarırız." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Kocaeli'de Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan 7 nolu viyadük inşaatında çökme meydana geldi.

Çökme, viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada gerçekleşti.

HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. Enkaz altığnda kalan 5 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Kazayla ilgili iki müfettiş görevlendirildi ve inceleme başlatıldı.

KOCAELİ VALİSİ: BİR KİŞİYLE İRTİBAT KURULDUĞU BİLGİSİ VAR

NKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şunları söyledi: "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda somut tespit yok. 4 civarında olduğu belirtiliyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde bilgiler var. Kurtarma çalışmalarında ulaşmada herhangi bir engelimiz söz konusu değil. Kazanın nedeni teknik incelemeden sonra ortaya çıkacaktır."

BELEDİYE BAŞKANI KÖŞKER: UMUDUMUZU KORUYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı açıklamada, "Blok engelli bir zemine düştüğü için bir hayat boşluğu dediğimiz bir alan var, umudumuzu koruyoruz. Hava şartları malum, rüzgar yağış var. İş güvenliği anlamında titiz çalışan bir şirket. İşin başındaki arkadaşlar deneyimli. İnşallah işçilerimizi kurtarırız" dedi.