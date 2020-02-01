Haberler » Güncel » Kocaeli ve Diyarbakır'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu - Haber

Kocaeli ve Diyarbakır'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

01.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:56Kocaeli ve Diyarbakır'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
ve 'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla yurda giren göçmenlere yardım ettikleri iddiasıyla Kocaeli ve Diyarbakır'da gözaltına alınan 8 şüphelinin, savcılık sorgulamaları tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli ve Diyarbakır'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, dün adliyeye sevk edilmişti.
Şüphelilerin, sınır bölgelerinden İstanbul'a götürmek üzere anlaştıkları göçmenleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıraktıkları öğrenilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:35:36