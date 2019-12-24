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Kocaeli yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan Suriye uyruklu Fatma E.'yi kurtardı.

24.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:45
Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı
KOCAELİ'nin ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan uyruklu Fatma E.'yi kurtardı. Dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.
Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan apartmanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın yanındaki taksi durağında çalışan taksi şoförü Ersan Civelek, evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye vererek apartmana girdi. Binada yaşayanları uyaran Civelek, daha sonra yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ersan Civelek yerde yatan kadını kolundan tutarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriye uyruklu Fatma E.'ye olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma E., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

Gölcük, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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