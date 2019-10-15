Haberler » Güncel » Kocaeli yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı

Kocaeli yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı

Yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı (2)'EŞİ İLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASIKocaeli'nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, iddiaya göre eşiyle tartıştı.

15.10.2019 16:54
Yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı (2)
'EŞİ İLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, iddiaya göre eşiyle tartıştı. Mehmet Hilmi Ekinci, eşi Fadime İlkinci ile kavga ederken, evin yatak odasını ateşe verdi. Alevlerin arasında çıkan Fadime İlkinci dışarı çıkarak kaçtı. Mehmet Hilmi İlkinci ve Down sendromlu kızı ise alevlerin arasında kalarak yaşamlarını kaybetti. Evin nasıl ateşe verildiği araştırılıyor. Evde yapılan incemelerin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Fadime İlkinci'nin ise kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK
Haber-Kamera Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI DERİNCE(Kocaeli), (DHA)
Kocaeli yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı

Derince, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:27 IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
17:22 Serdivan'da yeni dönem bütçe ve ücret tarifeleri belirlendi
17:26 Yalova'da sahte içki operasyonu
17:26 "Odatv davası"na bakan hakim ve savcılar yargılanıyor
17:26 "Türkiye'deki sigorta potansiyelinin yüzde 61'i kullanılmıyor"
17:21 Yazar Zentürk, SAÜ'de söyleşiye katılacak
17:21 Salihlili Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
15.10.2019 17:28:05