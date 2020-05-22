KOCAELİ Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın söndürüldü.

22.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:26
Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın söndürüldü.
Sabah saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi, Gazenfer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada aralarında çocukların bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Darıca ve Gebze'den gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. KOCAELİ Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Darıca, Sabah, Güncel, Haber

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