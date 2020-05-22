KOCAELİ Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı (2)KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde, evin alev alev yanması, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve itfaiye merdiveni ile terasa çıkan kişilerin kurtarılma anları görüntülendi.

22.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:39
Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı (2)
KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evin alev alev yanması, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve itfaiye merdiveni ile terasa çıkan kişilerin kurtarılma anları görüntülendi. İtfaiye ekipleri 3'üncü kattan yükselen alevleri söndürmeye çalışırken, büyük korku yaşayan aile terasa çıktı. Bu sırada başka bir itfaiye ekibi, itfaiye merdiveniyle terasa yanaşarak 5 kişiyi aşağı indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. KOCAELİ Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, İtfaiye, Darıca, Güncel, Haber

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