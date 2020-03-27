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KOCAELİ Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde apartmanın elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıkarken, binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle aşağı indirilerek kurtarıldı.

27.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:20
Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde apartmanın elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıkarken, binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle aşağı indirilerek kurtarıldı.
Gece saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosu tutuştu. 4 katlı apartmanın içerisi dumanla kaplandı. Binada yaşayanlar dumandan etkilenmemek için balkonlara ve pencerelere çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. İtfaiye ekibi yangınla ilgili rapor tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. KOCAELİ Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel

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KOCAELİ Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

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