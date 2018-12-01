Kocaeli Yardıma Gelen Ekiplere Ateş Açtı

Yardıma gelen ekiplere ateş açtı
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, tek başına yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Aytekin E. evine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin üzerine pencereden tabanca ile 3 el ateş ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Aytekin E. gözaltına alındı.
Olay akşam saatlerinde, Gölcük Çiftlik
Mahallesi 4307. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki tek katlı evde yaşayan Aytekin E.'den bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe duyduklarına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kapıyı açan kimse olmayınca itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açmak için çalışma başlattı. Bu sırada Aytekin E., evin mutfak penceresinden tabanca ile kapı önündeki ekiplere doğru 3 el ateş etti. Kapı önünde siper alanlardan şans eseri yaralanan kimse olmadı. Ateş edilmesi üzerine evin etrafında operasyon başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede Aytekin E.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan Aytekin E., Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Aytekin E.'nin neden ateş ettiği yönünde bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İtfaiye,Polis,Gölcük
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:47