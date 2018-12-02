Kocaeli Yardıma Gelenlere Ateş Açtı, Uyuşturucunun Etkisinde Olduğunu Söyledi

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, Aytekin E. yakınlarının sağlığından endişe duyarak haber vermesi üzerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin üzerine evinin penceresinden tabanca ile ateş ederken, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Çiftlik
Mahallesi 4307. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki tek katlı evde yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek polise haber verdi. Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye
ekipleri kapıyı açmak için çalışma yaptığı sırada, Aytekin E. evin mutfak penceresinden tabanca ile ekiplerin üzerine 3 el ateş etti. Polis
tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirilen Aytekin E., gözaltına alınarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltındaki Aytekin E.'nin ifadesinde, "Olay sırasında uyuşturucu madde kullanmıştım. Onun etkisindeydim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aytekin E. adliyeye sevk edildi.
Polis,Gölcük,Kocaeli
02 Aralık 2018 Pazar 14:28