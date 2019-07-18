Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında

İş dünyası dergisi Forbes, araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. 25 Şehrin yer aldığı listede Kocaeli yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre 5. sırada yer aldı.

KOCAELİ İLK BEŞTE

Merkezi Amerika'nın New York kentinde olan ve 1917 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren Forbes Dergisi, Türkiye'deki yaşamak ve iş yapmak için için en ideal kentleri belirledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve çevre başta olmak üzere yaptığı yatırımlar ile Kocaeli, listede 5. sırada yer aldı. Birçok verinin değerlendirmeye tabi tutulduğu araştırmada Forbes Dergisi, Kocaeli'yi ilk 5 il arasında gösterdi.

DÜNYA'NIN EN ÖNEMLİ EKONOMİ DERGİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar Kocaeli'yi yaşanabilir ve iş yapılabilir kentler arasında önemli bir yere getirdi. 1917 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Dünya'nın en saygın ekonomi dergisi FORBES, Türkiye'de yaşamak ve iş yapmak için en ideal kentler araştırmasını tamamladı. 94 başlık altında belirlenen tüm şehirlerin bu veriler ışığında değerlendirildiği araştırmada 4 ana kategori belirleyici oldu.

94 FARKLI VERİ DEĞERLENDİRİLDİ

94 farklı verinin 4 ana kategorisi erişilebilirlik, beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, marka becerisi ve yenilikçilik şeklinde oldu. Tüm kriterlerin ele alındığı araştırmada Kocaeli, 59.98 puan alarak birçok ili geride bıraktı.