KOCAELİ YAVRU KÖPEK, YENİ DOĞUM YAPAN KEDİNİN SÜTÜYLE BESLENİYOR

İZMİT'te yeni doğan ve annesi ölen 6 günlük köpek yavrusu, kendisini sahiplenen bir kedinin sütüyle besleniyor. İzmit'te çiçekçilik yapan Uğur Demirtaş, mahallede yaşayan sokak köpeklerinden birinin dükkanının önünde doğum yaptığını gördü. Doğumdan sonra çok kan kaybeden köpek, bölgedeki veterinere götürülmesine rağmen kurtarılamadı. Köpeğin doğurduğu 3 yavrudan 2 tanesi de hayatını kaybederken, 1 yavru yaşama tutundu. Yavruyu sahiplenen Uğur Demirtaş, minik köpeği evine götürerek yeni doğum yapan kedisi Prenses ve yavrularının arasına koydu. Burada Prenses ve diğer yavrular ile iyi anlaşan köpek yavrusu, aynı zamanda Prenses'in sütünü de emmeye başladı.Köpek yavrusunu sahiplenen Uğur Demirtaş, Bizim İzmit merkezde çiçekçi dükkanımız var. Bunun annesi de mahallemizin yaşlı bir köpeğiydi, yaşlı bir üyesiydi. Doğum yaptı. Doğum yaparken öldü. 3 tane yavrusu doğmuştu ama onların da 2 tanesi öldü. Bu yavrucak kaldı bir tek. Biz de onu sahiplenmek istedik. Aldık, getirdik. Evde anne kedimiz var. Onun da 4 tane yavrusu var. Onların yanına koyduk. Annemiz de içgüdüsel olarak, artık annelik şefkatiyle ona kucak açtı. Bu şekilde, beraber yatıyorlar. Karnını doyuruyor, onunla ilgileniyor. Yavrumuz yaklaşık 4 gündür bizimle birlikte. Bu şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şu anda sahiplendirmek gibi bir planımız yok. Biz bakıyoruz. En kötü ihtimalle, biraz daha büyüdüğü zaman eşimin Zonguldak'taki köyüne götüreceğiz. Ama inşallah, ömürleri varsa, hep beraber büyümeye devam edecekler dedi.Yeni doğum yapan kedisinin yavru köpeği kabul edeceğini düşünerek hareket ettiklerini söyleyen Demirtaş, Kedinin kabul edeceğini kısmen hissediyorduk. Çünkü kedimiz çok uysal bir kedi. Yumuşak bir hayvan. O yüzden kabullenebileceğini hissettik aslında. Tabii bu kadar samimi olacaklarını ummuyorduk. Bu derecesini kimse tahmin edemezdi. Ama beklentimizin fazlası oldu. Bu şekilde kardeş kardeş büyüyorlar. Şu anda yavru kediler, yavru köpekten daha büyük. Onlar yaklaşık 1 aylıklar, köpek daha bir kaç günlük. Onun için kediler biraz daha hareketli, biraz daha afacan. O da onlara ayak uydurmaya çalışıyor. Birbirlerinin üzerine çıkıyorlar, oynuyorlar. Hep beraber yiyorlar. Akşam beraber yatıyorlar, birbirlerini ısıtıyorlar. Bu şekilde günlerini geçiriyorlar. Bu şekilde yaşıyorlar şu anda şeklinde konuştu.Yavru köpeğin annesini çok erken kaybetmesinden ötürü ismini Müslüm koymak istediklerini söyleyen Uğur Demirtaş, Anne kedimizin ismi Prenses. Çünkü kendisi biraz prenses gibidir. Aynı tabaktan ikinci gün yemek yemez, aynı yemeği ertesi gün yemez. Başka bir kedi onun tabağından yemek yerse, yemez. O yüzden onun ismini Prenses koyduk. Yavru köpeğimizin de acıklı bir hikayesi olduğu için ismini Müslüm koymayı düşünüyoruz. Öyle bir düşüncemiz var. Müslüm şimdi Prenses'i emiyor. Onunla birlikte artık anne-oğul oldular. Onu emziriyor, besliyor. Onunla oynuyor. Süt annesi de diyebiliriz. Abartı olmaz. Acıklı bir hikayeden ötürü, annesini çok erken kaybettiği için Müslüm olsun dedik ifadelerini kullandı.