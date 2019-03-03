Kocaeli'ye "Erken Uyarı" ve "Acil Müdahale" Sistemi

Kaynak: AA

ŞENGÜL OYMAK - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle hazırlanan "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi" kapsamında "acil müdahale" ve "erken uyarı" sistemi kurulacak.Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacak "erken uyarı" sistemi sayesinde olası bir deprem öncesi erken uyarı sinyali verilerek fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama oluşturabilecek diğer tüm mekanizmalarının etkisiz hale getirilmesi sağlanacak.Geçen yıl imzalanan protokolün ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 31 deprem istasyonunun yanına AFAD tarafından 10 istasyon daha kuruldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin protokolünün geçen yıl 16 Ağustos'ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ve AFAD arasında imzalandığını belirtti."Projemiz afetin birçok boyutunu kapsayacak"Cevher, projede depremin yanı sıra afetin birçok türünün incelendiğini vurgulayarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından afetin önlenmesi ve afet zararlarının azaltılmasına yönelik ciddi yatırımlar yaptığını bildirdi.Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesince farklı noktalara kurulan 31 deprem kayıt istasyonundan elde edilen verilerle deprem haritaları ve master planlar hazırlandığını ve riskli alanların izlendiğini belirten Cevher, bu istasyonların "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi" içerisinde de kullanılacağını anlattı.Proje sayesinde kentteki deprem kayıt istasyonu sayısının 41'e ulaştığını, bu istasyonların AFAD tarafından kurulduğunu bildiren Cevher, şöyle devam etti:"Acil müdahale ve erken uyarı sistemiyle ilgili kavramlar var. Bazen bu iki kavram karıştırılabiliyor. Kısaca örnek vermek istiyorum. Bir deprem olduğunda, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Şefliğimiz, afetleri izleyen merkezlerimiz, il içinde veya dışında deprem olduğu anda nerelerde yıkım olduğunu net olarak hemen merkezimizden öğreniyoruz. Acil müdahale ile ilgili kurtarma ekipleri, ambulans ve ona benzer birtakım araçları anında sevk edebilme şansımız oluyor. Afet yerine ulaşımda zaman kaybı olmuyor. Erken uyarı sistemiyse deprem olmadan evvel depremin haber verilmesiyle ilgili konu. Projemizde hem acil müdahale hem de erken uyarı sistemleri var.""Deprem riski olan diğer şehirler için de örnek olacaktır"Cevher, bilimsel ve teknik çalışmaları GTÜ'nün yürüteceğini kaydederek, "İlimiz sanayi bölgesi. İlimizde meydana gelebilecek olası depremde, sanayi bölgesi olduğumuzdan sanayinin olumsuz etkilenmemesi için erken uyarı sistemi kurulması için çalışmalar yapılıyor. Bir deprem olduğunda elektrik, su, gaz ve patlama meydana getirecek sistemlerin anında kesilmesi ve zararın önlenmesi ilgili bir çalışmalarımız var." dedi.Bunların haricinde depremin dışında doğal afetler, heyelan, taşkın ve endüstriyel kazalarla ilgili çalışmaları olduğunu dile getiren Cevher, ayrıca kentte risk arz eden depremde yıkılma olasılığı gösteren binaların uzun süreli gözlemlenmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Cevher, "Yani projemiz afetin birçok boyutunu kapsayacak. İlk defa Türkiye'de böyle bir proje burada uygulanacak ve diğer şehirlerimize de örnek olma özelliği taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.Proje kapsamında, ilk 2 yıl yapılacak çalışmaların belirlendiğine işaret eden Cevher, şunları kaydetti:"Fonksiyon olarak değişerek devam edecek, bitmeyen bir proje olacak çünkü tüm sanayi kuruluşlarımız entegre edilecek. Zaman zaman değişik testler de yapılacak. Sürekli güncellenecek bir proje. Sadece sanayi firmalarını kapsamıyor, konutları da kapsıyor. Depremden etkilenecek altyapı üstyapı tesislerimizi kapsıyor. Pilot bölgelerimiz, 20 ölçer cihazlarıyla uzaktan incelenecek, çeşitli kayıtlar alınacak. Bunların deprem davranışları belirlenecek. AFAD, bizi pilot il seçti, öncelikli il seçti. Depremle ilgili projelerin öncelikli uygulandığı bir il olduk. Burada uygulanan çalışmayla kazanılan deneyimler, deprem riski olan diğer şehirler için de örnek olacaktır."