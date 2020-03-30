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Kocaeli'ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor

Kocaeli'ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezine giriş noktalarında polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor, seyahat kısıtlaması ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

30.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:41
Kocaeli 'ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor
KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezine giriş noktalarında polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor, seyahat kısıtlaması ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.
Kocaeli'de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan önlemler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Kapatılan girişleri kullanmak isteyen yolcular ise Kandıra turnikeler ve Körfez turnikelere yönlendiriliyor. Tedbirler kapsamında ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il merkezlerine girişlerin yapıldığı yollarda kontrol noktaları kurarak, durdurdukları araçlardaki vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarını kontrol ediyor.
Ekipler, araçları tek tek durdurarak gerekli belgelerini kontrol edip, ateşlerini ölçüyor. Ekipler tarafından da sürücü ve yolculara korona virüsten korunmak için yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirmeleri yapılıyor. Kocaeli’ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Uzunçiftlik, TEM Otoyolu, Kocaeli, Polis, Genel

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Kocaeli'ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor
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