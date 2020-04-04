Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kocaeli'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu Korona tedbirinin TEM'de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi Korona virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine girişlerin kapatıldığı Kocaeli'de kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

04.04.2020 01:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:01
Kocaeli 'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Korona tedbirinin TEM'de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi
KOCAELİ - Korona virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine girişlerin kapatıldığı Kocaeli'de kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. TEM Otoyolu'nda alınan tedbirler nedeni ile oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak 'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı, saat 00.00 itibari ile Kocaeli'de uygulanmaya başlandı. Karar kapsamında polis ekipleri, kente giriş güzergahlarında TEM Otoyolu güzergahındaki gişeler ile Çayırova, Karatepe ve Karamürsel ilçelerinin girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık ekiplerinin de görev aldığı kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak, denetimler yapıldı. Saat 00.00'dan önce yola çıkan vatandaşlar, mağdur olmamaları amacı ile yapılan sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından il merkezine alındı. Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini de tek tek ölçtü.
Korona tedbirinin TEM'de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi
Yasak nedeni ile saat 00.00'dan önce birçok vatandaşın yola çıkması ve kontrol noktalarında yapılan denetimler nedeni ile yollarda yoğunluk oluştu. Gişelerde ekipler tarafından yapılan denetimler nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Kocaeli’ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Zonguldak, Kocaeli, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Kocaeli'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kocaeli'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Haberler

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı ’ikinci Bilim Kurulu’ hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

03:41: Tekirdağ'a giriş-çıkışlar yasaklandı - Haberler 03:40: Jandarma ve polis Tekirdağ sınırını tuttu, araçlar geri gönderiliyor - Haberler 03:34: Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu - Haberler 03:26: Kriz geçiren şahsa, polis yardım etti - Haberler 03:24: Megakent İstanbul'da koronavirüs önlemi hayata geçirildi - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu