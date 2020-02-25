''Kocaeli'ye hizmet etmek büyük bir onurdur''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman ve Grup Müdürleri, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ile Diyanet Vakfı üyelerinin yanı sıra Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'yı makamında konuk etti. 25 Şubat-3 Mart Vergi Haftası nedeniyle Başkan Büyükakın'ı ziyaret eden Yaman ve grup müdürlerine teşekkür eden Başkan Büyükakın, Vergi Haftası münasebetiyle yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı.

"VERGİ HAFTASINI KUTLADI"

Kocaeli'nin İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla vergi tahsilatı yapılan üçüncü il olmasından dolayı vatandaşlık görevini yerine getiren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Büyükakın, Vergi Dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını da kutladı.

Kocaeli'ye hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Halkımızın vergilerini öderken çok hassas olduğunu görüyoruz. Kentimiz de vergi tahsilatında üçüncü olması da bunun en güzel göstergesidir" dedi. Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi üyelerini de makamında konuk eden Başkan Büyükakın, vakfın çalışmaları hakkında bilgi alırken Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'yı da misafir etti. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.