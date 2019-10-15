Haberler » Güncel » Kocaeli yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

Kocaeli yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

Yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandıİzmit'te yem yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilirken, sızan yağ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

15.10.2019 13:19
Yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı
İzmit'te yem yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilirken, sızan yağ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Kaza sabah saatlerinde Eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Bülent Dikmen kontrolündeki 41 ACE 386 plakalı yem yüklü tanker, viraja girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tankerden sızan yağ yola döküldü. Araçtan çıkan Bülent Dikmen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tankerden sızan yağın karayolunda başka bir kazaya neden olmaması için yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ve Karayolu ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli yem yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapandı

Sabah, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:28 8 yıldır kayıp sanılan ziynet eşyaları yorgancıda ortaya çıktı
14:27 ALMAN TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI TRAFO DİREĞİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
14:27 Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti
14:27 Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
14:26 İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı
14:26 "Istanbul Photo Awards 2019"un ikinci sergisi İstanbul'da açılacak
14:26 Osmaniye'de trenin çarptığı çocuk öldü
15.10.2019 14:30:28