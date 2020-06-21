KOCAELİ Yengesini ayağından vurdu

Yengesini ayağından vurduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, G.D. tartıştığı yengesi M.D.?yi tabanca ile ateş ederek ayağından vurdu.

21.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:12
Yengesini ayağından vurdu
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, G.D. tartıştığı yengesi M.D.?yi tabanca ile ateş ederek ayağından vurdu. Olay öğle saatlerinde Gölcük Saraylı Mahallesi 862. Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan M.D., evinin önünde G.D. ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D. tabancasını çıkartarak yengesi M.D.?nin sol ayağına bir el ateş etti. M.D. kanlar içerisinde yerde kalırken, G.D. olay yerinden kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Merminin ayak parmaklarına isabet ettiği belirlenen M.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, G.D.?yi yakalamak için çalışma başlattı. KOCAELİ Yengesini ayağından vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölcük, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Bursa’da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Haber
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Haberler››Güncel››KOCAELİ Yengesini ayağından vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:21: Tekirdağ'da lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamaya başladı - Haber 16:19: Van'da 96 yaşındaki ve yeni çocuğu olan babalara kutlama - Haber 16:19: Başkan Güder'den şehit babasına Babalar Günü ziyareti - Haber 16:19: Muğla'da kayalıklara çarpan bottaki iki kişi yaralandı - Haber 16:19: El-Halil ve Nablus'ta sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim - Haber 15:32: Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Haber 14:54: Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak - Ekonomi 14:29: Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber