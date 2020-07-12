KOCAELİ Yer altındaki kablolar tutuştu

Yer altındaki kablolar tutuştu KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yer altından geçen kablolar tutuşurken, alevler yükseldi. Elektrik dağıtım şirketi onarım çalışması başlattı. Bugün öğle saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde kaldırımın altından çıkan duman ve alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ile birlikte 112 Acil ekipleri geldi. Polis, olası bir tehlikeye karşı önlem olarak caddeyi araç trafiğine kapattı. Yerin altından çıkan duman ve alevlerin yakından geçen doğalgaz hattına ulaşmaması için olay yerine çağrılan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, hatta giden elektriği keserek onarım çalışması başlattı. Onarım çalışmasının başlamasıyla birlikte cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA