"Kocaeli, yerel yönetimlerde Türkiye'ye öncülük yapmış bir kenttir"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Kamu Baş Denetçisi Malkoç ve heyetine, "Öncelikle şehrimizi ve kurumumuzu ziyaret etmeniz bize onur verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu, ileri demokrasilerin ayrılmaz parçasıdır. Bu açıdan kamunun etkin ve verimli çalışması, etkin ve verimli bir şekilde işlemesi açısından çok önemli bir kurumdur. Daha etkin ve daha hızlı çalışan kamunun varlığı Türkiye 'nin çok daha büyük bir ülke olması açısından son derece kıymetlidir.Şu ana kadar kurumunuz Türk idari yapının etkinleştirilmesinde çok ciddi katkılar sağladı" dedi.

"ÜLKEMİZİ ARZU ETTİĞİMİZ NOKTAYA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun da yer aldığı ziyarette açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın "İnşallah önümüzdeki süreçte bu katkı artarak devam edecek, buna yürekten inanıyorum. Tabi şehrimizde de "Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliğinin gerçekleştirilmesi şehrimiz açısından büyük bir katkı olacak. Ben şimdiden şehrimizi ziyaret ettiğiniz ve bu süreci güçlendirerek devam ettireceğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti. "Kocaeli, Türkiye'nin hem ekonomik hem de asayiş yönünden önemli kentlerinden birisidir" ifadelerini kullanan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ise, "Eğitim ve sağlık hizmetleri yönünden Kocaeli, yine Türkiye'de birçok kente örnektir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde olan ekonomik, refah, sağlık, eğitim ve ileri teknoloji alanlarında ülkemizi arzu ettiğimiz noktaya hep birlikte taşıyacağız" dedi.

"HEM DİNLEMEK HEM DE YERİNDE GÖRMEK İÇİN KOCAELİ'YE GELDİK"

"Burada da yerel yönetimler çok önemli bir görev ve fonksiyonu ifade ediyor" diyerek açıklamalarını sürdüren Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç Malkoç, "Yerel yönetimlerimiz vatandaşa dokunan, mezarlık hizmetlerinden tutun ulaşım hizmetlerine kadar her aşamada vatandaşla iç içe. Biz arzu ediyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye her alanda dünyanın en iyilerinden olsun. Her alanda ilk ona girelim. Bu anlamda da herkese sorumluluk ve görev düşmektedir.Kamu Denetçiliği Kurumu işte bu sorumluluğunu ifa etmek için bir taraftan halkın şikayeti üzerine idarenin ve kamunun hizmetlerini denetlerken hizmet kalitesini arttırırken, diğer yandan da insan haklarının korunması ve gelişmesi anlamında çalışmalarını sürdürmektedir. Bunları şikayet üzerine belgeleri, bilgileri inceleyip tavsiye kararlarıyla yaptığı gibi hizmetleri yerinde görerek hizmet veren hizmet sunan başta mülkü amirleriz. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Kocaeli, yerel yönetimler anlamında Türkiye'ye birçok alanda örnek ve öncülük yapmış olan bir kenttir. Sayın Cumhurbaşkanımız Anadolu'daki diğer büyükşehirlerle ilgili yasal düzenlemeyi yaparken İstanbul ve Kocaeli örneğinden hareket etmiştir. İşte Türkiye'deki bu güzel hizmetleri hem belediye başkanımızdan dinlemek hem de yerinde görmek için Kocaeli'ye geldik" diyerek açıklamalarını tamamladı.