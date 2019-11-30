Haberler » Güncel » Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira - Haber

Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez menüleri arasında bulunan hindilere en büyük talebin otel ve restoranlardan geldiğini belirten üreticiler, hindi satışlarından memnun olduklarını belirtti. Hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor.

30.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:37

'da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı 'Amerikan Bronzu' olan siyah hindiler, yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan ve yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getirilen hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor. En fazla talebin restoranlar ve otellerden geldiğini belirten hindi üreticisi Cavit Turan, yılbaşına kadar Kandıra'da satışa sunulan tüm hindilerin tükeneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKMAK GEREKİYOR"

Hindi üretiminin oldukça zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Cavit Turan, "Küçükken çok ilgi istiyor hindiler. Küçük bir çocuğa bakar gibi bakmak gerekiyor. Isısı çok önemli, yemekleri çok önemli. İlk 1 buçuk ay çok hassas oldukları için kümeslerde bakıyoruz daha sonra arpa yerlerine salıyoruz. Yaklaşık olarak 7 buçuk ay sonra kesilmeye hazır hale gelebiliyor, daha öncesinden de kesebilirsiniz ama 5 aylık bir hindi ile 7 buçuk aylık bir hindi arasında çok fazla lezzet farkı vardır. Erken kesilmiş hindiler lezzetsiz olur" dedi.

"SATIŞLARDAN MEMNUNUZ"

Siparişlerin büyük çoğunluğunun İstanbul'daki oteller ve restoranlar olduğunu söyleyen Cavit Turan, "Bizim yaklaşık olarak 2 bin civarında hindimiz vardı şu anda talep arttı ve satışlarımız hızlandı. Yaklaşık olarak 700 tane daha hindimiz var, yılbaşı yaklaşınca onlar da tükenecek. Sürekli bir yerlerden talep geliyor. Bizi telefonla arayarak 'Bana hindi ayır' diyenler oluyor. En çok İstanbul bölgesinden siparişler geliyor, oteller ve restoranlar yılbaşı için çok ilgi gösteriyor. Toptancılar buraya gelip, 'Ben Antalya'ya götüreceğim, İzmir'e götüreceğim' diyerek bizden sipariş alıyor. Şu anda satışlardan memnunuz" diye konuştu.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR

Bütün hindinin 125 lira ile 200 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Cavit Turan, şöyle konuştu:

"Kiloları, dişiler 4 ile 6 kilo arasında değişiyor, erkek hindiler ise 6 buçuk ile 10 kilo arasında değişiyor. Bu hindiler tamamen organik tamamen doğal ortamda büyüyorlar. Kendi çocuklarımızla, çobanlarımızla devamlı dışarıda bakıyoruz. Fiyatları ise kilosunu ortalama 30 liradan satıyoruz. 125 lira ile 250 lira arasında değişiyor bir hindi. Şu anda elimizde yaklaşık olarak 700 tane hindi var. Yılbaşına kadar tamamen tükenmesini bekliyoruz."

Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira

Kocaeli, Kandıra, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Mağdura mahkemesiz duruşma dönemi
12:38 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
12:38 Bakan Kasapoğlu, yelken yarışlarının startını verdi
12:38 Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
12:38 Şekerin zararlarını drama ve şarkılarla anlattılar
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
11:07 Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
11:02 Emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonuç verdi: 2 terörist teslim oldu
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
30.11.2019 12:40:06