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Kocaeli Yozgatlılar; şölene hazır

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumartesi günü Saat 19.00'da düzenlenecek olan 'TESTİ KEBABI' etkinliği için bütün hazırlıklar tamamlandı.

19.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:52Kocaeli Yozgatlılar; şölene hazır

Düzenlenecek olan gece için bütün hazırlıklarınıtamamlayan Federasyon yönetimi, Büyükşehir BelediyeBaşkanı Tahir Büyükakın'la bir araya geldi; gece ile ilgili fikir alış verişinde bulundu; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına; ile ilgili bilgi verdi.

1000 kişilik testi kebabının ikram edileceği gecede; yöresel sanatçılar sahne alacak ve ve tamamen federasyon bünyesinde oluşturulan folklor ekibi gösteride bulunacak. Gece ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Federasyon Başkanı Erol Akalın; ' Yozgat'tan, Yozgat İlçeleri'nden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden önemli isimler geceye katılacaktır. Milletvekilleri ve bakanlarında gecemize katılmasını bekliyoruz. Gece ile ilgili bütün ayrıntılar; masaya yatırıldı; güzel bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."dedi.


Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yozgat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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