Kocaeli Yozgatlılar; şölene hazır

Düzenlenecek olan gece için bütün hazırlıklarınıtamamlayan Federasyon yönetimi, Kocaeli Büyükşehir BelediyeBaşkanı Tahir Büyükakın'la bir araya geldi; gece ile ilgili fikir alış verişinde bulundu; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına; Yozgat ile ilgili bilgi verdi.

1000 kişilik testi kebabının ikram edileceği gecede; yöresel sanatçılar sahne alacak ve ve tamamen federasyon bünyesinde oluşturulan folklor ekibi gösteride bulunacak. Gece ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Federasyon Başkanı Erol Akalın; ' Yozgat'tan, Yozgat İlçeleri'nden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden önemli isimler geceye katılacaktır. Milletvekilleri ve bakanlarında gecemize katılmasını bekliyoruz. Gece ile ilgili bütün ayrıntılar; masaya yatırıldı; güzel bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."dedi.