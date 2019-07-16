16.07.2019 15:12
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KOCAELİ Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının devam etmesi sonucu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80
Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının devam etmesi sonucu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının etkili olması sonucu toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 40 milyon 890 bin metreküp su bulunuyor. KOCAELİ Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80
Kaynak: DHA
Kocaeli, Güncel

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