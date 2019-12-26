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Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktıKocaeli'nde, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü.

26.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:08
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı
'nde, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü. Suyun daha da çekilmesiyle barajdaki köprüler tamamen ortaya çıktı.
Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su oranı düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 9 milyon 110 bin metreküp ile yüzde 18'e düştü. Baraj suyunun iyice azalmasıyla yaklaşık 20 yıldır su altında bulunan eski 2 köprü iyice ortaya çıktı. Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden takviye yapılırken, beklenen kar ve yağmur ile su seviyesinin artacağı tahmin ediliyor.
Kocaeli yuvacık barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı

Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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