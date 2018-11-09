09 Kasım 2018, 21:05
»»

Kocaeliler, Yusuf Güney ile Coştu

Kocaeliler, Yusuf Güney ile coştu Yüzlerce vatandaş Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde Yusuf Güney ile buluştuKOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi.

Kocaeliler, Yusuf Güney ile coştu
Yüzlerce vatandaş Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde Yusuf Güney ile buluştu

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhaneliler Vakfı, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği ve Gümüşhane Valiliği ortaklığında düzenlenen 7. Gümüşhane Tanıtım Günleri vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Programın ilk gününde Kocaeliler düzenlenen konserde Yusuf Güney ile buluştu. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde Yusuf Güney, şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi. "Melekler Seni Bana Yazmış", "Heder Oldum Aşkına", "Ördü Kader Ağlarını" başta olmak üzere birçok şarkısını seslendiren Yusuf Güney'in konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Yusuf Güney'e şarkılarda eşlik eden hayranları, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Güney sahne performansıyla Kocaeliler'den tam not aldı. Gümüşhane,Kocaeli,Yusuf Güney
09 Kasım 2018 Cuma 21:05