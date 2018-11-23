Kocaelili Çocuklar, Öğretmenlerini Unutmadı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi'nde 9-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, atölye çalışmalarıyla eğlenceli vakit geçirirken öğretmenlerine en güzel hediyeleri hazırladı.

HEDİYELER AHŞAP ATÖLYESİNDEN

9 ile 13 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı etkinlikte, SEKA Kâğıt Müzesi Ahşap Atölyesi'nde öğretmenlere ahşap kalemlik ve isimlik seti yapıldı. Öğretmenlerine en güzel hediyeyi hazırlamak isteyen çocuklar ahşap parçaları özenle kesip birleştirdikten sonra, ahşap yakma tekniğini kullanarak öğretmenlerinin isimlerini tasarladıkları kalemlik setlerinin üzerine işledi.

SABUN, PARFÜM VE BAKIM KREMİ

Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyeler de ise çocuklar öğretmenleri için sabun, parfüm, mum ve bakım kremi seti hazırladı. Etkinliğe katılan çocuklar sabun, parfüm, mum ve bakım kremi yapımında kullanılan etken maddeleri eğitmenlerin yönlendirmeleri ile karıştırırken, öğretmenleri için en güzel kokuları seçti. Etkinlik sonunda öğretmenleri için en güzel hediyeleri hazırlayan çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi'nde her hafta devam eden haftalık atölyelerin yanı sıra özel günlerde de etkinlikler yapılmaya devam ediyor.