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Kocaelili terzilerden maske üretimi

Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı ve bazı terziler, iş yerlerinde gönüllü olarak sağlık kuruluşları için maske üretimi gerçekleştiriyor.

09.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
Kocaelili terzilerden maske üretimi
Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı ve bazı terziler, iş yerlerinde gönüllü olarak sağlık kuruluşları için maske üretimi gerçekleştiriyor.
İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kahrımanlı'nın Bekirdere Mahallesi'ndeki iş yerinde dönüşümlü olarak üretim gerçekleştiren terzileri ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, okullar, hatta Kocaeli Devlet Hastanesi'nde maske üretimi yapıldığına değinen Cinbir, maske teminine katkı sağlamak için Terziler Odası organizasyonuyla bir araya gelen tezilere teşekkür etti.
Cinbir, ihtiyacı karşılamaya yönelik bugünlerde işi olmayan terzilerin beceri ve imkanlarından yararlanmak, aynı zamanda terzileri de desteklemek için bu organizasyonu önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, Güncel
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